Larry McMurtry, scenarist Brokeback Mountain, overleden

De Amerikaanse schrijver Larry McMurtry is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Voor zijn boek Lonesome Dove kreeg hij in 1986 de Pulitzerprijs

McMurtry is vooral bekend door de verfilmingen van enkele van zijn boeken, zoals Terms of Endearment en The Last Picture Show. Die eerste film uit 1983 was vijf Oscars waard, onder meer voor Jack Nicholson.

Ook was hij auteur van het script van Brokeback Mountain, samen met schrijfster Diana Ossana. Dat scenario won in 2006 een Oscar.

Uit Brokeback Mountain Foto: reuters

McMurtry schreef bijna vijftig boeken en daarnaast essays, kritieken en memoires. Voor zijn boek Lonesome Dove kreeg hij in 1986 de Pulitzerprijs. Het verhaal gaat over twee voormalig Texas Rangers die vee van Texas naar Montana brengen.