Suezkanaal - ‘Als het meezit, is het schip na het weekend los’

Als het meezit kan het grote containerschip dat vastzit in het Suezkanaal na het weekend weer vrij komen. Dat heeft topman Peter Berdowski van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vrijdagavond gezegd.

Boskalis is met dochterbedrijf Smit Salvage ter plaatse om te helpen bij het losmaken van het 400 meter lange schip.

Volgens de topman zijn er twee grote sleepboten op weg naar Egypte. Die zullen helpen om het schip los te trekken. Nu is zijn onderneming op locatie al bezig met baggerwerk om grond weg te halen rond de voorkant van het schip. Volgende week is het een aantal dagen hoogtij, wat gunstig is omdat het water dan ietsje hoger staat. Dan moet het schip losgetrokken worden.

Berdowski hoopt dat het plan werkt - ‘Het moet wat meezitten’, erkende hij op de Nederlandse tv in het programma Nieuwsuur - maar anders is er ook nog een alternatief. Daar wordt ook aan gewerkt. Er wordt op het land een kraan opgezet die containers van de voorkant van het schip kan halen. Dan zou dat deel van het schip lichter worden en wat meer omhoog komen, waardoor het makkelijker wordt om het los te krijgen. Indien nodig zouden er wel zeshonderd containers weggehaald kunnen worden.

Ondertussen loopt de economische schade op. Zo gingen de olieprijzen vrijdag al met 3 procent omhoog. Meer dan 30 olietankers liggen ondertussen aan het Suezkanaal te wachten.

Foto: reuters

Volgens technologiefederatie Agoria zullen de gevolgen ook bij ons voelbaar zijn. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van vertragingen, maar dat is maar een kwestie van tijd, vreest Agoria. Onder meer onderdelen voor de automotive- en de mechatronicasector dreigen met vertraging te worden geleverd.

De impact komt bovenop de verstoring van de productieprocessen door een wereldwijd tekort aan halfgeleiders, aldus nog de technologiefederatie.

Foto: epa-efe