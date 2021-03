Coronacijfers stijgen, maar niet meer zo fors

Volgens de laatste weekcijfers van het dashboard van Sciensano zijn elke dag gemiddeld 200,6 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 7 procent meer dan een week eerder. Een stijging dus, maar niet zo erg als de voorbije dagen.

Volgens de laatste cijfers liggen 2.452 mensen in het ziekenhuis (+251 in vergelijking met de dag voordien), van wie 636 (+35 in vergelijking met de dag voordien) op intensieve zorg. 302 mensen worden beademd.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt dus nog vergeleken met dezelfde periode vorige week. Maar die stijging lag gisteren en eergisteren (steeds weer vergeleken met de zeven dagen ervoor) veel hoger (meer dan 20 procent).

Ook de besmettingen blijven toenemen. Het gemiddelde aantal besmettingen steeg elke dag met 4.529,7. Dat is 31 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. Het aandeel positieve tests bedraagt 7,7 procent (+0,5 procent). In totaal zijn al 860.731 mensen besmet geraakt met het virus, een toename met 6.123 in vergelijking met het totaal dat een dag eerder gemeld werd.

Dagelijks sterven 27 mensen aan de ziekte.

Intussen kregen al 1.095.713 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin toegediend (11,9 procent van de volwassen bevolking, 9,5 procent van alle burgers). Van hen zijn 464.702 personen volledig gevaccineerd (5 procent van de volwassen en 4 procent van de totale bevolking).

