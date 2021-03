Geen dienstencheques meer bij overtreding coronaregels

Wie dienstencheques gebruikt maar de coronaregels aan zijn laars lapt, kan worden uitgesloten van het dienstenchequesysteem.

Bij een eerste inbreuk kan de schorsing maximaal een jaar duren. Bij herhaalde inbreuken kan de uitsluiting oplopen tot vijf jaar.

Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits bekendgemaakt.

De dienstencheque-ondernemingen en huishoudhulpen zijn doorheen de crisis actief gebleven. Ondanks maatregelen en investeringen in de veiligheid van het personeel, blijkt uit verschillende enquêtes dat klanten zich niet altijd aan de coronamaatregelen houden en bijvoorbeeld geen mondmasker dragen.

Daarom wil minister van Werk Hilde Crevits het voor dienstenchequepersoneel mogelijk maken om stappen te ondernemen wanneer de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden. Klanten die de regels aan hun laars lappen, riskeren binnenkort een schorsing. Bij een eerste overtreding gaat het om een schorsing van maximaal één jaar. Bij een herhaalde overtreding kan dat oplopen tot vijf jaar. Dit voorstel werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en wordt na advies van de SERV en Raad van State binnenkort als ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams Parlement.

Volgens minister Crevits verdienen de betrokken werknemers het ‘grootste respect’. ‘Maar zij moeten in een veilige omgeving kunnen werken en gebruikers hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid. Als een gebruiker die verantwoordelijkheid niet neemt en de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, willen we het mogelijk maken om hem of haar tijdelijk uit te sluiten van het systeem’, zegt de CDV-minister.

De coronacrisis veroorzaakte trouwens een flinke terugval van het aantal uren poetshulp dat met dienstencheques werd betaald. Tussen januari en november vorig jaar werden 18,3 procent minder dienstencheques ­gebruikt dan in dezelfde periode in 2019.

De terugval was het grootst in april en mei, toen er strikte maatregelen van kracht waren in de strijd tegen het coronavirus. Zo werd in april 76 procent minder dienstencheques gebruikt dan in april 2019. In de maand mei was dat een daling met 66 procent.

Federgon-directeur Paul Verschueren liet toen al verstaan dat er geen snel herstel zou komen van het dienstenchequegebruik. Die voorspelling is uitgekomen. Over de eerste elf maanden van 2020 lag de activiteit bijna een vijfde lager dan in 2019.