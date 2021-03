Kans op stofhagel, daarna opklaringen

Vanmorgen kan het nog nat worden, daarna krijgen we mooier weer. Dinsdag kan het 20 graden worden.

Vandaag wordt het wisselend bewolkt met enkele fikse buien die kunnen gepaard gaan met korrelhagel, een donderslag en rukwinden tot 60 km/u

In de Hoge Ardennen kunnen ze onder de vorm van smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw vallen. Aan zee wordt het al snel droger met brede opklaringen. In de loop van de namiddag volgt ook de westelijke landshelft met breder wordende opklaringen.

De maxima liggen tussen 5 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind, die tegen het einde van namiddag afneemt in kracht.

Zondag blijft het droog en wisselen opklaringen en zwaarbewolkte perioden elkaar af. Het wordt wat zachter met maxima van 9 tot 14 graden. Maandag wordt een echte lentedag met temperaturen tot 19 graden. Dinsdag hetzelfde weer en zelfs nog een graadje warmer, net als woensdag.

Donderdag en vrijdag krijgen we dan weer wat frisser lenteweer. Koudere lucht bereikt ons land vanaf het noorden. De maxima dalen gevoelig naar waarden tussen 10 en 14 graden (vrijdag zelfs maar 8 graden meer). Het wordt gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op een bui.