Wit-Rusland mag niet meedoen aan Eurovisiesongfestival

Foto: via REUTERS

De organisator van het Eurovisiesongfestival heeft beslist dat de inzending van Wit-Rusland voor het songfestival in mei niet voldoet aan de voorwaarden van de wedstrijd.

De European Broadcasting Union (EBU), de koepel van Europese openbare omroepen die de liedjeswedstrijd organiseert, heeft in een verklaring gemeld dat de Wit-Russische inzending niet garandeert dat de wedstrijd niet wordt geïnstrumentaliseerd of in diskrediet wordt gebracht.

De EBU eiste op 10 maart al dat Wit-Rusland de tekst van zijn nummer zou aanpassen of een nieuw nummer zou insturen. Wit-Rusland heeft een band afgevaardigd die al meerdere nummers heeft uitgebracht die de protesten tegen president Loekasjenko bespot. De inzending van Galasy ZMesta bevat teksten zoals ‘ik zal je leren om in de pas te lopen’.

‘Het nummer brengt de niet-politieke aard van het Songfestival in gevaar’, zei de EBU toen in een mededeling. ‘De reacties op het nummer kunnen de reputatie van het Eurovisiesongfestival bovendien beschadigen.’

De nieuwe inzending van Wit-Rusland stelt de organisatie niet gerust. Daarom wordt het land uitgesloten van de songfestival in mei.