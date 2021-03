Biden nodigt 40 wereldleiders uit voor virtuele klimaattop

De Amerikaanse president Joe Biden heeft 40 wereldleiders, onder wie de Chinese en Russische president, uitgenodigd voor een virtuele klimaattop op 22 en 23 april.

De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin zijn samen met 38 andere wereldleiders uitgenodigd op 22 en 23 april voor de top, meldt het Witte Huis in een persbericht.

De top past in het plan van Joe Biden om de strijd tegen klimaatverandering als een prioriteit te behandelen. De top is helemaal digitaal en zal via livestream te volgen zijn voor het publiek.

