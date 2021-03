Belgische winkels ontsnappen niet aan Suez-ellende

Tuinmeubelen en tv-toestellen bestemd voor onder meer Colruyt en Mediamarkt staan vast in de file in het Suezkanaal.

In het Suezkanaal lagen volgens het nieuwsagentschap Bloomberg vrijdagmiddag al 240 schepen te wachten. De Ever Given zit er nog altijd muurvast. Aanvoerketens, die door de coronacrisis al in de war gestuurd werden, dreigen daardoor opnieuw zwaar verstoord te raken. ‘Op de Ever Given zelf zitten weliswaar geen containers bestemd voor Colruyt, maar in de file in het Suezkanaal zitten wel containers met tuinmeubelen, speelgoed, elektronica, kokosmelk en vochtige doekjes die op weg zijn naar onze winkels in België. We verwachten minstens een week vertraging’, zegt Hanne Poppe, woordvoerder bij Colruyt Groep, dat ook eigenaar is van Dreamland, dat speelgoed en tuinmeubelen verkoopt. ‘Voorlopig zijn onze voorraden groot genoeg, waardoor het in eerste instantie niet tot lege rekken zal leiden. Er zijn ook geen producten bij die kunnen bederven. De kokosmelk zit in lang houdbare blikken.’

Kaap de Goede Hoop

‘Enkele grote tv-producenten hebben gemeld dat er twee tot drie weken vertraging komt door de problemen in het Suezkanaal’, zegt Mediamarkt-woordvoerder Jannick De Saedeleer. ‘Ook bepaalde headsets zitten in de file.’ Bij koopcentrum Molecule in Vichte heeft men al weet van vier containers met tuinmeubelen die in de file staan.

Bij Colruyt verwachten ze dat, als de blokkering nog lang duurt, de reders steeds meer voor de omweg via Kaap de Goede Hoop zullen kiezen. Maar bij die omweg duikt naast de veel langere en duurdere reistijd nog een probleem op: piraterij. Voor de kust van Eritrea, maar ook steeds meer aan de Westkust van Afrika, ter hoogte van Senegal tot Angola, zijn kapers actief. Met kleine bootjes enteren ze vrachtschepen, klimmen aan boord en gijzelen de bemanning en het schip voor grote sommen losgeld. Diverse rederijen zouden de Amerikaanse marine al gevraagd hebben om in de regio wat meer te patrouilleren of extra schepen te sturen. Dimitris Maniatis van Seagull Maritime Security spreekt in de zakenkrant Financial Times van 5 tot 10.000 dollar extra private beveiligingskosten voor schepen die volledig rond Afrika varen. Sommige reders zijn daarom niet geneigd om meteen om te varen en wachten liever nog even af of de Ever Given de komende dagen losgetrokken worden.

Intussen zouden er ook al schepen naar de nabijgelegen haven van Djibouti varen om de meest kritische componenten voor aanvoerlijnen te lossen en die via vliegtuigen naar hun bestemming te vliegen. Verschillende teams zijn volop bezig het schip los te graven. Vandaag zou er nog een poging ondernomen worden om het schip met sleepboten los te trekken. Het risico blijft dat het nog weken duurt omdat het schip met 20.000 containers eerst gelost moet worden.