Offshorewindparken dreigen stroomfactuur op te drijven

Zonder ingrepen ziet een modaal gezin de ­federale lasten in de energiefactuur mogelijk verdubbelen, waarschuwt de Creg. Minister Van der Straeten werkt aan een oplossing.

De federale lasten op elektriciteit vormen niet het gros van de lasten die de energiefactuur opdrijven – die zitten bij de regio’s – maar ze dreigen de komende jaren wel sterk de hoogte in te gaan. Door het afwerken van bijkomende offshore­­windparken stijgen de kosten aan groenestroomcertificaten. Ook het steunmechanisme voor gascentrales en andere technologie kan de kosten opdrijven.

De energieregulator Creg berekende op vraag van voormalig ­minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) dat de kostprijs van de federale lasten voor een modaal gezin zou kunnen toe­nemen van pakweg 43 euro in 2019 naar 83 euro in 2026. Voor grote ­bedrijven is de stijging procentueel nog groter. Volgend jaar zou er al honderd miljoen euro extra doorgerekend moeten worden, een ­gevolg van het ­lagere verbruik door de corona­crisis.

N-VA-Kamerlid Bert Wollants dringt erop aan dat de federale ­regering snel een oplossing zoekt, zoals overigens is gevraagd in een resolutie van de Kamer die vorig jaar werd opgesteld door Wollants en Tinne Van der Straeten (Groen), nu minister van Energie.

Energienorm

De Creg doet in de studie al voorstellen, die erop neerkomen dat de federale staat de kosten zou dragen. Voor minister Van der Straeten volstaan de voorstellen en berekeningen niet. Ze stuurt de regulator terug naar de tekentafel met als opdracht ‘het uitwerken van één werkinstrument dat toelaat niet alleen het beleid uit te werken, maar ook te monitoren’. Ze moeten ook concrete simulaties voorbereiden, in een studie die rekening houdt met het federale regeerakkoord, waarin staat dat de federale lasten op energie moeten dalen.

Uiteindelijk is het de bedoeling een energienorm in te voeren die de elektriciteitsprijzen in ons land concurrentieel houdt met de buurlanden, een project dat de vorige regering al in het regeerakkoord had staan maar nooit heeft uitgevoerd. ‘Een betaalbare energie­factuur is essentieel voor burgers en bedrijven’, zegt Van der Straeten.

Er is al overleg met de sector ­geweest over de vraag hoe die norm er moet uitzien. Van der Straeten wil na de zomer een eerste voorstel voorleggen. Voor Wollants is dat te laat.