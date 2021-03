Voor deze winkels moet u niet reserveren

Essentiële winkels mogen vanaf morgen klanten blijven ontvangen zonder dat die eerst een afspraak moeten maken. Het ministerieel besluit somt die winkel op. Een overzicht.

Het Overlegcomité besliste dat niet-essentiële winkels vanaf zaterdag enkel nog klanten mogen ontvangen op afspraak. Uit het ministerieel besluit dat vrijdagmiddag is gepubliceerd, blijkt dat het volstaat dat de consument een bevestiging heeft van een gereserveerd tijdslot. Een afspraak kan dus nog kort voor het bezoek worden geregeld. Hoeveel klanten tegelijk in een winkel binnen mogen, is afhankelijk van de oppervlakte maar kan nooit meer dan 50 zijn.

Supermarkten en andere voedingswinkels worden als essentieel beschouwd. Hun klanten moeten níet eerst een afspraak maken. Nachtwinkels horen daar ook bij, maar zij moeten nog steeds dicht om 22 uur.

Wat zijn dan nog essentiële winkels?

winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten

gespecialiseerde winkels met babyartikelen

dierenvoedingwinkels

apotheken

kranten- en boekenwinkels

tankstations en brandstofleveranciers

telecomwinkels, uitgezonderd de winkels die enkel accessoires verkopen

winkels voor medische hulpmiddelen

doe-het-zelfzaken

tuincentra en boomkwekerijen

bloemen- en plantenwinkels

groothandels voor professionelen

gespecialiseerde stoffen- en breiwinkels

winkels voor schrijf- en papierwaren

Winkeliers mogen ook afhaalpunten organiseren voor producten die vooraf werden besteld, maar die moeten zich buiten de winkel bevinden. Ze moeten de wachtrijen organiseren zodat samenscholingen worden vermeden en de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd.

Essentiële winkels moeten deze keer geen producten afschermen die ook in niet-essentiële winkels worden verkocht. De niet-essentiële winkels moeten immers niet sluiten, luidt de redenering. Dat betekent dat een supermarkt dus bijvoorbeeld kledij of elektronica kan blijven verkopen en dat klanten voor die producten geen afspraak moeten maken.