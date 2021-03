Museum Schone Kunsten sluit afdeling Oude Meesters wegens bewakerstekort

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) zien zich door personeelstekort verplicht de afdeling Old Masters, met werk van ­Rubens en Bruegel, een half jaar te sluiten.

Het Brusselse Museum voor Schone Kunsten opent volgende week nieuwe tentoonstellingen rond Pierre Alechinsky en aboriginalkunst. Ook het Magrittemuseum is toegankelijk, en de vier ondergrondse verdiepingen van het Fin-de-Sièclemuseum heropenen na een half jaar weer te deuren. Daar staat tegenover dat de afdeling Oude Meesters, toch de internationale blikvanger van het museum, tot 15 oktober sluit. ‘Met oog voor de veiligheid van zowel onze bezoekers als personeelsleden’, zo staat het op de website. De realiteit is dat het museum over onvoldoende ­bewakers beschikt om alle zalen ­tegelijkertijd open te houden. Het ziet zich verplicht een beurt­systeem in te voeren.

Woordvoerder Samir Al-Haddad begrijpt de mogelijke frustratie bij het publiek. ‘We zouden niets liever doen dan op volle capaciteit draaien. Maar de situatie is onhoudbaar: we missen 35 personeelsleden, onder wie 20 bewakers.’ De KMSKB worstelen, net als andere federale musea, met een structureel probleem: sinds 2011 volgen de besparingsgolven elkaar op, waardoor de dotatie jaar na jaar vermindert. Bij de staatssecretarissen Thomas Dermine en Pierre-Yves Dermagne (beiden PS), respectievelijk bevoegd voor wetenschapsbeleid en werk, ligt een personeelsplan voor 85 nieuwe aanwervingen op tafel. Daarbij ­bewakers, maar ook personeel voor onderhoud en administratie. Al-Haddad: ‘De ministers zijn op de hoogte van onze gedeeltelijke sluiting, maar op korte termijn verandert er niets.’

Het gaat om een operationeel probleem dat door de coronacrisis verergerd is, klinkt het op de respectieve kabinetten. ‘Het protocol vraagt om eenrichtingsverkeer en handontsmetting van de bezoekers en daar is meer personeel voor nodig’, zegt woordvoerder Laurens Teerlinck van de federale regering. Het museum heeft een keuze moeten maken. ‘Aan de andere kant gaan er twee nieuwe expo’s open.’

Tijdelijke bewakers aantrekken uit eigen budget is voor het museum geen optie. De KMSKB zagen vorig jaar hun bezoekers drastisch verminderen, tijdens de eerste golf zelfs met negentig procent. Daardoor ging ook een pak inkomsten aan ticketing verloren.

Toerisme Vlaanderen, bij monde van minister Zuhal Demir (N-VA), reageerde al verbolgen op de tijdelijke sluiting van de Oude Meesters. Ze betreurt de keuze, nu bezoekers uit binnen- en buitenland de werken van Bruegel, Rubens, Jordaens en Rembrandt moeten missen.

Het museum wil de sluiting van de afdeling benutten om te sleutelen aan de verlichting en het bezoekersparcours.