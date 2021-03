AstraZeneca mag produceren voor EU in Leiden

Het Nederlandse farmabedrijf Halix kan eindelijk AstraZeneca-vaccins voor de Europese Unie produceren. Er komen ook productie­locaties bij voor de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft vrijdagmiddag groen licht gegeven voor de productie van het actieve ­bestanddeel van het coronavaccin van het Britse farmaconcern AstraZeneca bij diens Nederlandse onderaannemer Halix in Leiden.

AstraZeneca werd de jongste weken verweten dat het veel te lang getalmd heeft bij het aanvragen van een productievergunning voor Halix, terwijl het er maar niet in slaagt om voldoende vaccins te ­leveren aan de lidstaten van de Europese Unie. Met Halix erbij, heeft AstraZeneca nu vier locaties die een toelating hebben voor de productie van vaccins voor de EU.

Het is nu afwachten of de Britse farmareus er beter in zal slagen om voldoende dosissen aan Europa te leveren. Temeer omdat het bedrijf er vanuit gaat dat Halix ook vaccins zal maken voor het VK.

Het EMA stemde vrijdag ook in met het inzetten van een fabriek in het Duitse Marburg voor de productie van het vaccin van Pfizer en BioNTech. In Marburg wordt niet alleen de werkzame stof gemaakt, maar kan het vaccin ook volledig geprepareerd voor verzending naar de vaccinatiecentra. Ter vergelijking: het Belgische Pfizer in Puurs beperkt zich tot de afwerking van het vaccin.

Temperaturen bijgesteld

Het wordt ook iets makkelijker om de flesje met coronavaccin van ­Pfizer/BioNTech te vervoeren en op te slaan. Het EMA laat voortaan toe dat het vaccin voor een eenmalige periode van twee weken niet langer gekoeld moet worden tussen -90 en -60 graden Celsius. Voortaan volstaat een temperatuur tussen -25 en -15 graden. Daardoor zal,er minder behoefte zijn aan speciale diepvriezers en zal de uitrol en distributie in de EU vlotter kunnen verlopen. Voor langdurige opslag blijven dergelijke vriezers wel nodig.

Vorige week gaf het EMA ook al zijn fiat voor de productie van het Moderna-vaccin in een Zwitserse fabriek van het farmabedrijf Lonza. Volgens het EMA moeten deze nieuwe vergunningen toelaten om de productiecapaciteit op te voeren en het aanbod van vaccins op de Europese markt te vergroten.