De verpleegster en het kind: ontroerende foto uit Italië gaat viraal

Er gaat een ontroerende foto viraal van een volledig ingepakte Italiaanse verpleegster die een baby knuffelt die besmet is het met coronavirus.

De foto werd genomen in het ziekenhuis Salesi in het Italiaanse Ancona. De baby van zeven maanden moest dringend een operatie ondergaan aan de darmen, maar zowel hij als zijn moeder bleek besmet met het coronavirus. Daardoor verbleef het jongetje een week alleen in het ziekenhuis.

Het wazige beeld is zo hartverwarmend dat de fototechnische beperkingen van onscherpte en korrel irrelevant worden. Internationale persagentschappen hebben het jongetje om privacyredenen onherkenbaar gemaakt maar zelfs dat doet niets af aan de vertedering. Het is een symbolisch beeld van liefde en zorg, meer dan een goede foto.