Wolf bijt vier damherten dood in Limburg

In het wild- en wandelpark Molenheide in Houthalen-Helchteren heeft een wolf minstens vier damherten doodgebeten.

‘Er waren vijf meldingen, maar er zijn vier kadavers van herten gevonden. Uit DNA-onderzoek blijkt dat er een wolf in het spel is geweest’, zegt eerste schepen Jef Verpoorten (CD&V). ‘Er is geen reden tot ongerustheid, want de wolf is heel mensenschuw. Onze mensen proberen alles zo snel mogelijk op te ruimen en we gaan een extra meldpunt creëren.’

Het park bevindt zich in het kerngebied van de wolf tussen twee militaire domeinen. ‘Het is een groot domein van 100 hectare en de natuur doet er zijn ding’, zegt Verpoorten. ‘Je kunt niet verhinderen dat de wolf er af en toe door de omheining glipt. Het park heeft een gewone omheining, waar af en toe gaten in zitten of waar de wolf ergens onderdoor kan.’

Het gemeentebestuur start dit voorjaar nog met het maken van nieuwe dierenverblijven voor het beperkte aantal dieren in het park. ‘Dieren die er vroeger zaten, hebben we al laten adopteren door privépersonen. De omheining rond het domein gaat op termijn ook weg’, zegt Verpoorten. ‘Voor de dieren die er nog zitten, komen er nieuwe stallen en omheiningen die volledig “wolfproof” zijn.’