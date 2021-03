Lennard Kämna rondt solo af in Ronde van Catalonië en schrijft zo vijfde etappe achter zijn naam

Aan de voet van de Pyreneeën werd vandaag het startschot gegeven voor de vijfde etappe van de ‘Volta a Catalunya’. Lennard Kämna liet in de vorige etappes al zien dat hij maar al te graag een aanval op poten zet, en in de vijfde etappe heeft de Duitser zich daar eindelijk voor beloond nadat hij op 7 kilometer van de streep solo ging.

Na twee loodzware etappes op woensdag en donderdag, stond er vrjidag alweer een stevig parcours op het programma: een tocht van 201,5 kilometer, met onderweg twee serieuze beklimmingen.

Na wat kleine speldenprikjes in het begin van de etappe, geschiedde net voorbij de Coll de Comions toch een eerste kloofje wanneer Rémi Cavagna (Deceunincl-Quock-Step) en Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) een halve minuut voorsprong op het peloton telden. Met twee kan je wel manillen, maar niet belotten, en dus lieten beide koplopers nog Ide Schelling (Bora-hansgrohe) en Thymen Arensman (Team DSM) toe in hun kopgroep.

Een stevige groep - met Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step) en Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) als opvallendste namen - van om en bij de 30 renners rukte zich nadien ook weg van het peloton, en al snel pakten zij een voorsprong van 50 seconden. Een groepje van vier, waaronder Bob Jungels (AG2R Citroën), spurtte ook hier van weg en sloot zich aan bij het kwartet voorin.

Bedrijvige Cavagna kan geen standhouden, Kämna wel

Eerder op de wedstrijd liet Cavagna dus al een flinke aanval optekenen, maar de Fransman had er duidelijk nog niet genoeg van. Ook uit het groepje van acht snelde de 25-jarige wielrenner weg, en met nog 50 kilometer op de teller had hij een voorsprong van 42 seconden beet op Kruijswijk en co, en zelfs 4 minuten op het peloton. Cavagna reed enorm goed, en had op een gegeven moment zelfs een voorsprong van 2 minuten op zijn eerste achtervolgers. Hij leek op weg om een uitstekende zaak te doen, maar de Fransman stortte tijdens de beklimming van de Port De Montserrat volledig in en verloor zo zijn koppositie.

Nadien was het aan Carlos Verona (Movistar) om de aandacht naar zich toe te trekken. Tijdens de afdaling kreeg hij eerst nog gezelschap van Kruijswijk en Kämna, nadien ging hij er op zijn eentje vandoor. Het peloton had intussen nog een achterstand van iets meer dan twee minuten. Uiteindelijk hield ook Verona geen stand, hij sneuvelde op tien kilometer van de finish.

Met nog 7,5 kilometer te gaan, zag Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) zijn kans. De Duitser probeerde in de vorige etappes ook al meermaals te ontsnappen, maar toen hield Kämna nooit stand. De 24-jarige Kämna had duidelijk geleerd uit zijn fouten, en hij gaf zijn voorsprong niet meer af. Ruben Guerreiro eindigde tweede, Mikel Bizkarra vervolledigt het podium. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) blijft leider in het algemeen klassement.

Lennard Kämna krijgt eindelijk loon naar werken! Een prachtige overwinning voor de Duitser!



