Kasper Asgreen wint E3 Saxo Bank Classic na fenomenaal nummer

Kasper Asgreen heeft de E3 Saxo Bank Classic gewonnen. De Deense kampioen van Deceuninck-Quick-Step knalde weg uit een groep met favorieten op meer dan zestig kilometer van de streep, werd in de finale opnieuw ingelopen, maar vloerde opnieuw zijn medevluchters met een listige demarrage.

De E3 Saxo Bank Classic, dat is 204 koers met start en finish in Harelbeke. Twaalf renners vormden de vroege vlucht van de dag. De meest opvallende namen daarbij waren Niki Terpstra (Total Direct Energie), Jelle Wallays (Cofidis) en André Greipel (Israel Start-Up Nation). Zij kleurden de koers tot op tachtig kilometer van de streep. Toen opende Deceuninck-Quick-Step de koers met een machtsontplooiing op de Taaienberg. Zdenek Stybar schudde aan de boom en amper acht renners konden volgen: Stybars ploegmakkers Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Kasper Asgreen, Milaan-Sanremo-winnaar Jasper Stuyven, Matteo Trentin, Maichael Matthews en de onvermijdelijke Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

De kopmannen van Lotto-Soudal, Team DSM en AG2R La Mondiale hadden de slag gemist en moesten in het defensief. Toen Wout van Aert door een lekke band van de eerste naar de tweede groep werd teruggeslagen, kregen ze de broodnodige hulp van Jumbo-Visma om het gat te dichten. Het was uiteindelijk Van Aert zelf die Van Avermaet en co terug in het wiel van de koplopers bracht. Op dat moment was Kasper Asgreen al op kousenvoeten vooraan weggeslopen. De winnaar van Kuurne-Bruxelles-Kuurne vorig jaar is een kloeke beer en kletste al snel een halve minuut weg van de groep der favorieten en was vertrokken voor een lange solo.

Pas op de Paterberg kwam de reactie van Wout van Aert. De kopman van Jumbo-Visma ranselde een opnieuw uitgebreid peloton uit elkaar tot een groepje van een tiental renners. Sloten aan bij Van Aert: Van der Poel, Van Avermaet, Naesen, Štybar, Sénéchal, Haller, Vermeersch, Turgis en Hoelgaard. Op de Oude Kwaremont en vooral de Karnemelkbeekstraat (de E3 Col) knabbelden de achtervolgers met mondjesmaat aan de voorsprong van de eenzame leider Asgreen. Yves Lampaert was de pechvogel van de dag. De Quick-Step-renner was samen met Van Baarle komen aansluiten bij de achtervolgers, maar reed vervolgens lek.

Op de Tiegemberg - de slotklim op twintig kilometer van de finish - was het opnieuw Wout van Aert die het vuur aan de lont stak, maar de nummer twee van Tirreno-Adriatico liep op een dodelijke counter van Mathieu van der Poel. Titelverdediger Zdenek Stybar kon wel in het wiel blijven van VDP en ook Oliver Naesen overleefde zijn “nachtmerrie-helling”. Hij harkte samen met ploegmakker Greg van Avermaet, Florian Sénéchal en even later Dylan Van Baarle naar het wiel van Van der Poel.

Met zijn zessen grepen ze Kasper Asgreen op twaalf kilometer van de streep bij zijn lurven. Op dat moment had de Deense kampioen er een straffe solo van 54 kilometer opzitten. Wout van Aert probeerde in de achtergrond nog terug te keren, maar zijn kompanen hadden niet hetzelfde kaliber als de leiders en op zijn eentje kreeg zelfs de ijzersterke Kempenzoon de kloof niet meer toe.