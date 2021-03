Georgin wordt nieuwe NMBS-voorzitter

Brusselaar Thibaut Georgin wordt de nieuwe voorzitter van de NMBS. Ecolo draagt hem voor als de opvolger van Jean-Claude Fontinoy. Dat is bevestigd aan onze redactie.

De ingenieur was de voorbije jaren vooral actief in de energiesector. Vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Brugel, de toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt in Brussel. Hij werkte ook voor de coöperatieve Energiris, en richtte mee de Sustainable Economy Association (SEA) op. Eerder in zijn carrière werkte hij ook voor multinational Unilever en bij BPost, waar hij verantwoordelijk was voor de marketing.

Dat de groenen de opvolger van Fontinoy zouden mogen benoemen, werd vorige week al bekend. Ook MR, de partij die Fontinoy had aangesteld, aasde opnieuw op de positie. Maar Ecolo-minister van Mobiliteit Georges Gilkinet wou zo snel mogelijk een stevige voet in de raad van bestuur van de NMBS. Hij hoopt tegen volgend jaar een nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS en ­Infrabel af te sluiten, en een verlengstuk in de raad van bestuur is daarbij altijd handig.