Boekjes van Eva Mouton vast op cargoschip Suez-kanaal

Een lading boekjes van illustratrice Eva Mouton, (van onder meer de wekelijkse rubriek ‘Eva’s gedacht’ in DS Weekblad) ligt op de Ever ­Given, het containerschip dat is vastgelopen op het Suez-kanaal. Dat liet Mouton zelf weten op Instagram.

Het gaat om een herdruk in 3.000 exemplaren van Hey baby, kijk!, een kinderboekje dat Mouton maakte samen met Laura Van Bouchout, uitgegeven bij Davidsfonds/Infodok.

Wel vreemd dat die boekjes vast zitten op een schip dat van China naar Rotterdam vaart. ‘De boekjes worden in China gedrukt’, zegt Mouton aan de telefoon. ‘Hey baby, kijk! is een boekje voor baby’s, het wordt gedrukt op dik karton. Daarin zijn vooral Chinese drukkerijen gespecialiseerd.’

Is dat wel ecologisch verantwoord? ‘Bij de dingen die ik zelf uitgeef, zoals kalenders en wenskaarten, zie ik erop toe dat alles in België of Nederland wordt gedrukt’, zegt Mouton. ‘Ik was niet betrokken bij de beslissing om Hey baby, kijk! in China te laten drukken, maar het blijkt in ieder geval een gangbare praktijk te zijn voor kartonnen boekjes.’

De boekjes zijn normaal drie maanden onderweg. Dat zal nu dus wat langer duren.