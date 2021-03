Poging mislukt om schip los te trekken in Suezkanaal: ‘Ook impact op Belgische bedrijven’

In het Suezkanaal wordt gebaggerd tegen de klok rond de gestrande Ever Given. Een nieuwe poging om het containerschip los te krijgen, is mislukt. Technologiefederatie Agoria vreest dat de blokkade ook een impact zal hebben op Belgische bedrijven.

Het was Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), de technisch verantwoordelijke voor de Ever Given, dat vrijdag het nieuws bekendmaakte van de nieuwe mislukte poging om het containerschip drijvend te krijgen. Volgens BSM komen op zondag 28 maart twee extra sleepboten van Smit Salvage aan om te helpen. Dat Nederlands bedrijf bracht eerder onder andere de berging van cruiseschip Costa Concordia tot een goed einde en werd nu ingehuurd door Ever Given-eigenaar Shoei Kisen Kaisha.

‘We focussen ons nu op het baggeren om het zand en de modder rond de bakboordzijde van de boeg weg te krijgen’, aldus BSM. Eerder had ook De Suez Canal Authority (SCA) al laten weten dat de pogingen om de Ever Given weg te slepen, pas hervat kunnen worden zodra de baggeroperaties voltooid zijn aan de boeg van het schip. Daar moet 20.000 kubieke meter zand weggehaald worden.

‘Naast de baggeraars die al ter plekke waren, is nu ook een gespecialiseerde zuigbaggeraar aangekomen. Die kan elk uur 2.000 kubieke meter aan materiaal afvoeren,’ verklaarde de SCA. Die heeft ondertussen de aangeboden hulp van de VS dankbaar aanvaard, en ook Turkije wil een schip sturen om zo in één klap de verzuurde relaties met Egypte te verbeteren.

Berichten dat rederij Evergreen erop mikt om het schip tegen zaterdagnacht los te krijgen, werden door Kisen Kaisha ontkend. Peter Berdowski, ceo van Smit Salvages moederbedrijf Boskalis, waarschuwde donderdag nog dat de operatie dagen tot weken kan duren.

Agoria vreest impact

Ondertussen loopt de economische schade op. Zo gingen de olieprijzen vrijdag al met 3 procent omhoog. Meer dan 30 olietankers liggen ondertussen aan het Suezkanaal te wachten.

Volgens technologiefederatie Agoria zullen de gevolgen ook bij ons voelbaar zijn. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van vertragingen, maar dat is maar een kwestie van tijd, vreest Agoria. Onder meer onderdelen voor de automotive- en de mechatronicasector dreigen met vertraging te worden geleverd.

De impact komt bovenop de verstoring van de productieprocessen door een wereldwijd tekort aan halfgeleiders, aldus nog de technologiefederatie.