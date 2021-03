Nu ook krijtcirkels in Gentse parken: ‘Alles veilig laten verlopen’

Na het Sint-Pietersplein krijgen ook de drie drukste parken van Gent – het Citadelpark, Keizerpark en het Zuidpark – krijtcirkels. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bekendgemaakt.

Om bezoekers van de Gentse parken te helpen bij het naleven van de coronaregels krijgen ook de drie drukste parken, Citadelpark, Keizerpark en Zuidpark, krijtcirkels. Het gaat om cirkels voor 4 personen met een diameter van 3 meter en op 3 meter afstand van elkaar.

Met de cirkels wil de stad Gentenaars de mogelijkheid bieden om coronaveilig samen te komen nu de temperatuur aangenamer wordt. ‘Veel Gentenaars beschikken niet over een tuin of wonen klein. Bij mooi weer genieten zij graag van de Gentse parken’, klinkt het in een persbericht. ‘De stad Gent mikt daarom op druktespreiding om alles veilig en positief te laten verlopen.’

Foto: fvv

Gemeenschapswachten zullen van de paasvakantie tot 30 september op drukke plaatsen zoals de Blaarmeersen, de Coupure en verschillende parken aanwezig zijn om de Gentenaars indien nodig te herinneren aan de regels.

Ivago zorgt ook voor extra afvalkorven op de drukke plekken. Via tags op de grond zullen de Gentenaars herinnerd worden om hun plek proper achter te laten. Eerder werd ook beslist om extra publieke toiletten te voorzien in de Gentbrugse Meersen, het Keizerpark en aan het Houtdok.