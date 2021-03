Overleden Gentenaar lag al meer dan acht weken dood in zijn woning

De 46-jarige man die donderdag levenloos werd aangetroffen in zijn woning in het centrum van Gent lag daar al meer dan acht weken dood. Dat bevestigt het parket.

Het lichaam werd donderdagmiddag aangetroffen in een woning in de Korianderstraat, een zijstraat van de Walpoortstraat in het centrum van Gent.

Het ging om een verdacht overlijden, maar de omstandigheden waren onduidelijk. Het labo kwam ter plaatse en er werd een wetsdokter aangesteld om het lichaam te onderzoeken. De man was vermoedelijk al meer dan acht weken dood.

Vrijdagochtend werd een autopsie gedaan. Kwaad opzet werd uitgesloten. ‘Het ging om een alleenstaande man, die weinig contact had met familie’, zegt het parket. ‘Toen zijn lichaam werd aangetroffen, was de man al meer dan acht weken dood.’