Treinbotsing in Egypte nadat onbekenden aan noodrem trekken: meer dan 30 doden

Bij een treinbotsing zijn nabij het Egyptische Tahta zeker 32 doden en 91 gewonden gevallen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid gezegd. Een trein reed in op een andere trein nadat die een noodstop had gemaakt.

De botsing vond plaats in het centrum van Egypte, nabij Tahta, een stad aan de Nijl op zo’n 365 kilometer van Caïro. Twee treinen reden er in dezelfde richting toen ‘onbekenden’ aan de noodrem trokken in de voorste trein, aldus de transportautoriteiten. Daardoor stopte de eerste trein en reed de tweede er achteraan op in.

De openbare aanklager heeft al een onderzoek bevolen naar de exacte omstandigheden van het ongeval. Op beelden van lokale media is te zien hoe verschillende wagons ontspoord zijn, verschillende treinstellen raakten ernstig beschadigd.

Foto: afp

Egypte heeft een van de grootste spoornetwerken in de regio. Ongevallen op het spoor met slachtoffers zijn er niet ongebruikelijk. In 2002 kwamen er bij de dodelijkste treinramp in de geschiedenis van het land zeker 360 mensen om, toen er brand uitbrak in een overbevolkte trein.