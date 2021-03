Cuba’s Soberana 2-coronavaccin in laatste stadium tests

44.000 Cubanen krijgen deze maand nog een eerste inenting met het voorlopig meest succesvolle van de vijf kandidaat-vaccins ontwikkeld in het land. De vooruitzichten zijn goed, volgens internationale experten. Cuba hoopt zelfs vaccins te exporteren én buitenlandse toeristen te vaccineren.

Aan het Finlay Instituut in Cuba ontwikkelden wetenschappers drie coronavaccins onder de naam Soberana, vrij te vertalen als ‘eigen baas’. Eén daarvan, Soberana 2, is in de laatste testfase. Ook het vaccin Abdala, ontwikkeld aan het Cubaanse Centrum voor Genetische Modificatie en Biotechnologie CIGB, is aan fase drie begonnen.

De vooruitzichten zijn goed, en dat is niet alleen belangrijk voor de 11 miljoen Cubanen die onder meer door het wegblijven van toeristen in de ergste economische crisis sinds de ‘Speciale Periode’ in de jaren 90 zijn terechtgekomen en met moeite aan basisproducten zoals pijnstillers geraken. Ook bondgenoten als Venezuela en Iran krijgen toegang. Beide landen voeren ook tests uit met Soberana 2.

Het duurt mogelijk nog drie tot zeven maanden voor het onderzoek helemaal is afgerond, maar Cuba maakt zich sterk dat de hele Cubaanse bevolking is ingeënt voor het einde van het jaar. Dat zal geen sinecure zijn: de vorige Amerikaanse president Donald Trump verzwaarde de sancties tegen Cuba nog, waardoor grondstoffen moeilijk hun weg vinden naar het eiland.