Einde van een tijdperk: Ford stopt met productie Mondeo

Begin 2022 stopt de Ford-fabriek in Valencia met het maken van Mondeo’s. De autobouwer neemt afscheid van het iconische model, waar op de toppunt van zijn populariteit zelfs een kiezerspubliek naar vernoemd werd.

Na bijna 30 jaar stopt Ford met de productie van de Mondeo, nu de vraag is verschoven naar SUV’s en meer ecologische modellen. Ford wil tegen 2030 alleen nog maar volledig elektrisch aangedreven wagens verkopen in Europa, tegen 2026 moet elk model van het merk al een hybride of elektrische versie hebben.

Daarmee neemt Ford afscheid van één van zijn bestsellers. Meer dan vijf miljoen Mondeo’s werden verkocht, en het model was vooral in de jaren 90 en net na de eeuwwisseling erg populair als sedan voor zowel gezinnen als directieleden.

Voormalig Labour-voorzitter en Brits premier Tony Blair maakte midden jaren 90 van de Mondeo-eigenaars zelfs zijn doelpubliek. De ‘Mondeo man’ was volgens hem het prototype van de twijfelende kiezer die verkiezingen beslist: hardwerkend, rechttoe rechtaan en met gematigde standpunten. De strategie leverde Blair zijn eerste verblijf in Downing Street 10 op.