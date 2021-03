Een week extra vakantie: dit zijn de opties voor wie moet zorgen voor de kinderen

Een extra week paasvakantie is voor sommige kinderen wel een meevaller, maar het baart ouders wel kopzorgen. Zij moeten de opvang immers met hun werk zien te combineren. Dit zijn de verschillende opties.

U blijft werken en kunt zelf voor de kinderen zorgen

Voor wie kan thuiswerken, is het aangewezen om tegelijk voor de kinderen te blijven zorgen. Er is immers een lockdown van kracht, en eigenlijk is dit dus de manier waarop u de situatie zou moeten aanpakken.

Maar een ideaal scenario is dit niet. Dat weet iedereen die het opvangen van de kinderen al eerder heeft gecombineerd met thuiswerken. Het vergt de nodige creativiteit om ofwel de kinderen zich zelfstandig te laten bezighouden, of uw eigen werktijd in de mate van het mogelijke zo op te delen dat die niet samenvalt met de momenten waarop u er echt moet zijn voor de kinderen. Mogelijk moet u dus ook op de nodige flexibiliteit van uw werkgever rekenen.

U blijft werken, maar kunt niet zelf voor de kinderen zorgen

Voor wie niet kan telewerken, is de bovenstaande optie in de praktijk niet haalbaar. De lagere en middelbare scholen zijn allemaal dicht, en het kleuteronderwijs zal ook zo goed als overal geschorst worden. Maar voor de leerlingen van de lagere en kleuterscholen moeten de lokale overheden in principe voor noodopvang zorgen.

Eigenlijk is de opvang dus beperkt tot kinderen van wie de ouders niet kunnen telewerken en geen verlof kunnen nemen – denk aan mensen uit de zorgsector. Ook kinderen in een sociaal of medisch kwetsbare situatie kunnen in de opvang terecht.

‘Maar in veel gemeenten merken we dat er toch geen initiatieven worden genomen’, merkt woordvoerster Nathalie Jennes van het GO! op. ‘Dus worden scholen geconfronteerd met het feit dat ze dat toch zelf moeten doen’. Ze benadrukt ook dat het dus om noodopvang gaat, al is de ene school volgens haar wel ‘strenger’ bij het toepassen van de voorwaarden voor opvang dan de andere. U zult dus bij de school van uw kind moeten nagaan of u in aanmerking komt voor die noodopvang of niet.

U moet vrijaf nemen om voor de kinderen te zorgen

Kunt u de opvang niet met uw werk combineren, en komt u niet in aanmerking voor de opvang, dan zit er helaas niets anders op dan vrijaf te nemen. Daarvoor zijn verschillende opties.

- Vrije dagen opnemen

De eenvoudigste manier is uiteraard om gewone vakantiedagen te benutten. Die gaan dan wel van uw tegoed af, maar u vermijdt wel een hoop administratieve rompslomp. Uw loon wordt dan normaal betaald, zoals anders wanneer u vakantie neemt. U moet uiteraard wel toestemming krijgen van uw werkgever.

- Tijdelijke werkloosheid

Als vrije dagen opnemen geen optie is, dan is het systeem van tijdelijke werkloosheid een laatste mogelijkheid. Sinds 1 oktober hebt u immers het recht om afwezig te zijn als de school sluit omwille van een coronabesmetting, of omdat uw kind in quarantaine moet. Die regeling geldt ook tijdens de verlengde paasvakantie, en voor wie tijdens de paasvakantie een gepland kamp geannuleerd is, verduidelijkte minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gisteren nog in het parlement. De werk­gever is verplicht om de tijdelijke werkloosheid toe te staan. Er is geen impact op de pensioen­opbouw en de vakantiedagen. ‘We willen vermijden dat kinderen naar de grootouders gestuurd worden’, zegt Dermagne.

Toch is dit in geen geval een voorkeurscenario: u zult het inroepen van die optie namelijk ook in uw portemonnee voelen. Want het gaat niet om bijkomende verlofdagen: u valt terug op een tijdelijke werkloosheidsvergoeding van 70 procent van uw brutoloon, met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Daar komt een supplement van 5,63 euro per dag bij.

U kunt deze optie ook niet zomaar inroepen: u hebt een bewijs van overmacht nodig: hetzij van de school, hetzij een inschrijvingsbewijs van het kamp dat omwille van corona geannuleerd is. De uitkering moet ook via de website van de RVA worden aangevraagd.