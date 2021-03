In zijn eerste officiële persconferentie vanuit het Witte Huis blikte president Joe Biden donderdag vooruit. En hij had ook een kleine sneer in petto voor zijn voorganger Donald Trump (zie video hierboven).

‘Het plan is om mij kandidaat te stellen voor herverkiezing’, verklaarde de Amerikaanse president Joe Biden gisteren tijdens zijn eerste officiële persconferentie in het Witte Huis. De 78-jarige Democraat zou dan opnieuw huidig vicepresident Kamala Harris als running mate kiezen.

In 2024 zal Biden 81 jaar zijn. Nu al was hij de oudste president die ooit ingezworen werd. De 46ste Amerikaanse president hield wel nog een slag om de arm. ‘Ik kan niet met ­zekerheid drieën­half of vier jaar vooruit plannen.’

Raketlanceringen

Biden toonde zich op zijn eerste persconferentie strijdvaardig, met stevige uithalen naar de Republikeinse partij. ‘Ik weet niet of die zelfs nog zal bestaan’, zei Biden toen reporters hem vroegen of Trump in 2024 ook weer Republikeins kandidaat zou zijn. Ook gaf hij kritiek op wet­geving die het burgers moeilijker maakt om te stemmen – wetgeving waarmee de Republikeinen de stemmen van minderheden zouden proberen te verzwakken. ‘Ziek en on-Amerikaans’, zei ­Biden daarover.

Noord-Korea probeerde ­Bidens eerste persconferentie te overschaduwen met raketlanceringen, zoals het al vier keer eerder deed wanneer een nieuwe president de VS ging leiden. De raketten vielen zonder schade in de zee rond ­Japan, maar gelden toch als provocatie. ‘Als ze escalatie ­kiezen, hebben wij een antwoord klaar’, aldus Biden.