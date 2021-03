De coronacijfers blijven in stijgende lijn gaan, maar de voorbije dagen steeg het aantal besmettingen minder snel. Steven Van Gucht meent dat het ergste achter de rug is na deze golf. De viroloog benadrukt wel dat ook na vaccinatie de maatregelen nog moeten gevolgd worden. Volg hier live de persconferentie van het Crisiscentrum.

Tussen 16 en 22 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen met 32 procent. In diezelfde periode steeg het aantal sterfgevallen door covid-19 met 17,9 procent. Tussen 19 en 25 maart zijn ook 22 procent meer coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen dan een week eerder.

• Coronacijfers gaan verder verkeerde kant uit

‘We zijn aanbeland in een moeilijke fase van de pandemie. We zijn het allemaal moe en het is moeilijk’, beseft viroloog Steven Van Gucht. ‘Ik geloof echt dat als we deze golf verslaan, we het ergste achter de rug hebben. Het vaccin en de lente zijn in zicht. Maar de zorgsector rekent nu op ons om de cijfers af te remmen.’

Het aantal besmettingen blijft intussen wel stijgen. Volgende week kunnen we daardoor aan meer dan 300 ziekenhuisopnames per dag zitten en meer dan 700 bezette bedden op intensieve zorg. De drempel van 1.000 patiënten zou daar aan dit tempo op 12 april bereikt worden.

Van Gucht ziet wel dat de toename van besmettingen de afgelopen vier dagen minder sterk is geworden. ‘Vier dagen geleden stegen de cijfers nog met 42 procent, nu nog met 32 procent. Met uw hulp bereiken we mogelijk binnen een week al de piek van het aantal besmettingen.’

Iets meer dan één op twee of 54 procent van de 85-plussers kreeg ondertussen een inenting. 9,5 procent van de Belg kreeg een eerste vaccindosis, 4 procent kreeg ook al een tweede dosis. ‘Als u gevaccineerd bent, blijft het belangrijk om de regels te respecteren’, waarschuwde Van Gucht. ‘U maakt zelf weinig risico op complicaties en ernstige ziekte, maar het is niet uitgesloten dat u besmet wordt en het virus doorgeeft aan iemand anders. Blijf afstand houden en volg ook de regels rond quarantaine.’