Ethiopische premier kondigt vertrek aan van Eritreese troepen uit Tigray

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft vrijdag aangekondigd dat buurland Eritrea bereid is om zijn troepen terug te trekken uit de Tigray-regio. Pas een paar dagen geleden bevestigde het land dat zijn troepen aanwezig waren in Tigray.

Ahmed zei in een bericht op Twitter dat hij de kwestie besproken heeft met de Eritrese president Isaias Afwerki tijdens een bezoek aan hoofdstad Asmara. Eritrea was akkoord om zijn troepen terug te trekken en Ethiopië zal onmiddellijk de grensbewaking overnemen, zei Ahmed.

On Discussions with President Isaias Afwerki pic.twitter.com/xN50NmKdob — Abiy Ahmed Ali ???? (@AbiyAhmedAli) March 26, 2021

Ethiopië lanceerde in november een militair offensief in de noordelijke regio Tigray. Bedoeling was om de macht van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) te bestrijden. Het TPLF bestuurt de regio en staat kritisch tegenover de centrale regering.

De Ethiopische regering zei dat het conflict begin december gestreden was. Maar de Verenigde Naties en de Verenigde Staten zeggen dat er nog steeds confrontaties zijn.

Eritrea rechtvaardigde de aanwezigheid van zijn troepen door te spreken van een ‘kwestie van nationale veiligheid’. Het verwees naar de gevechten tussen Ethiopische troepen en het TPLF in de grensregio, zei Ahmed dinsdag.

Veel politieke analisten menen echter dat Eritrese soldaten betrokken zijn in het conflict op uitnodiging van Ethiopië. Zo kunnen ze de Ethiopische troepen steunen. Mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International beschuldigden de Eritrese troepen al van ernstige mensenrechtenschendingen.