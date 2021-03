Lieven Boeve over sluiting kleuterscholen: ‘Korte pijn betekent zo weinig mogelijk contacten’

Ongeveer acht op de tien kleuterscholen gaan dicht. ‘Als we nu de korte pijn door moeten, dan kunnen we beter zo veel mogelijk contacten vermijden’, aldus Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vrijdagochtend op Radio 1.

Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs hebben op eigen houtje beslist om al hun kleuterscholen volgende week te sluiten. Ze willen wel een vorm van noodopvang opzetten voor wie echt geen oplossing vindt voor kleuters of lagere schoolkinderen. In De ochtend op Radio 1 legde Boeve vrijdagochtend uit waarom die beslissing er van zijn onderwijskoepel kwam.

‘Er was heel veel onbegrip dat de kleuterscholen volgens de maatregelen openen moesten blijven’, begon Boeve. ‘Zeker als het de ambitie is om de contacten zo veel mogelijk te verminderen. Kleuterscholen zijn de plaats bij uitstek waar veel contacten zijn, en vaak onbeveiligd omdat kleutertjes natuurlijk niet zo gedisciplineerd zijn.’ Dat bovendien de Franstalige gemeenschap al had meegedeeld dat ze kleuterscholen daar zullen sluiten, en dat vanuit de overheid ook werd gezegd dat Vlaamse kleuterscholen de keuze hadden om open te blijven of niet, sterkte Katholiek Onderwijs Vlaanderen in haar besluit.

Boeve voegde daar aan toe dat een belangrijk aspect van dat besluit is dat er opvang voorzien zal worden voor kinderen van ouders met essentiële beroepen.

Telewerk

Dat de beslissing mogelijk genomen is zodat meer ouders zullen telewerken, of dat dat toch meespeelde, daar wil Boeve zich niet over uitspreken. ‘Wat de politieke, en eventueel de economische, motieven zijn, daar moeten we zeker eens grondig over nadenken’, aldus Boeve. ‘Waar wij vooral voor gegaan zijn (tijdens deze coronacrisis, red.) is om dat onderwijs zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk open te houden in belang van de kinderen. Als we nu de korte pijn door moeten, dan kunnen we beter zo veel mogelijk contacten vermijden. Dat is ook de reden waarom we deze meer consequente beslissing genomen hebben om over het gehele onderwijs de lessen te schorsen en tegelijkertijd de verantwoordelijk te nemen voor mensen met essentiële beroepen’, besloot hij.