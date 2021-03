De Wever en Bouchez strijden tegen elkaar in nieuw seizoen van ‘De container cup’

Het tweede seizoen van het lockdownprogramma ‘De container cup’ start zondag. Met Pedro Elias en Wesley Sonck blijft het presentatieduo ongewijzigd, maar in de container zelf zal het er harder, sneller, sterker en vooral diverser aan toegaan. Zo zullen ook partijvoorzitters Bart De Wever en Georges-Louis Bouchez zich in het zweet werken.

Werd het deelnemersveld van het eerste seizoen van De container cup vooral ingepalmd door wielrenners en voetballers, dan gooit seizoen twee het over een heel andere boeg. Dit keer verzamelde productiehuis Woestijnvis dertig sportmannen en -vrouwen uit zo veel mogelijk verschillende disciplines. Van snookertalent Luca Brecel, via triatleet Marten Van Riel tot bokskampioene Delfine Persoon. Met als doel om voor eens en altijd uitsluitsel te brengen op de vraag: welke sport brengt de meest complete atleet voort? En u mag gerust zijn: het gaat harder, sneller en sterker dan in het eerste seizoen. Maar of er iemand ook in staat is om het record van wonderman Mathieu van der Poel – winnaar van het eerste seizoen – te breken?

Eén keer per week er ook een duel tussen twee bekende Vlamingen. Zo is er een clash der realitysterren (Francesco Planckaert vs. Viktor Verhulst), gouden stemmen (Helmut Lotti vs. Natalia) en olympische kampioenes (Tia Hellebaut vs. Kim Gevaert). Maar de confrontatie die het meeste vuurwerk zal opleveren, is die tussen Bart De Wever en Georges-Louis Bouchez. De voorzitter van de MR trekt naar het hol van de leeuw – de ­Grote Markt van Antwerpen – om het op te nemen tegen de grote baas van de N-VA.