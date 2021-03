Schilderij van Van Gogh geveild voor ruim 13 miljoen euro

‘Scène de rue à Montmartre’, een schilderij van Vincent van Gogh uit 1887, is donderdag op een veiling in Parijs geveild voor iets meer dan dertien miljoen euro. Het straattafereel werd verkocht bij Sotheby’s, dat zeker vijf miljoen euro had verwacht.

De nieuwe eigenaar krijgt het doek voor 13.091.250 euro, tweette het veilinghuis.

Van Gogh schilderde het doek ­Scène de rue à Montmartre in 1887. Het is nooit eerder tentoon­gesteld, maar wel opgenomen in zeven catalogi van de kunstenaar. Van Gogh maakte het in de periode dat hij in de Parijse buurt Montmartre een appartement deelde met zijn broer Theo, in de rue ­Lepic.

Op het doek is de Moulin à Poivre te zien in het toen nog erg landelijke, maar snel veranderende Montmartre. De molen verdween in 1911.

Een Franse verzamelaar kocht het in 1920 en sindsdien bleef het in handen van dezelfde familie. Het zal worden geëxposeerd in Londen, Amsterdam en Parijs.

Het Van Gogh Museum heeft bevestigd dat het werk zeker door Van Gogh is gemaakt, zegt Sotheby’s. Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekendgemaakt.