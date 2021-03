‘Arrested Development’-actrice Jessica Walter overleden

De Amerikaanse actrice Jessica Walter, bekend van ‘Arrested Development’, is woensdag in haar slaap overleden. Ze stierf in haar huis in de Amerikaanse stad New York. Dat deelde haar dochter Brooke Bowman mee. Ze werd 80 jaar.

Walter’s carrière spande zich over zes decennia en speelde vooral mee in series. Ze won in 1975 haar eerste Emmy voor de serie ‘Amy Prentiss’ waarin ze het titelpersonage speelde. Ze gaf verder haar stem aan Malory Archer in de ‘Archer’ en aan Fran Sinclair, de moeder-dinosaurus in ‘Dinosaurs’. Daarmee was Walter dus de ‘momma’ in de ‘Not the momma!’-running joke van de serie.

Haar meest opvallende rol op het grote scherm was in Clint Eastwood’s thriller ‘Play Misty For Me’ uit 1971. Ze speelde Evelyn Draper, een geminachte vrouw. De film wordt gezien als een essentiële inspiratie voor ‘Fatal Attraction’.

De laatste jaren was ze bij de cultfans van ‘Arrested Development’ vooral bekend als de Lucille Bluth, de matriarch van een erg onconventionele Amerikaanse familie. Voor die rol werd ze tweemaal genomineerd voor een Emmy. Op sociale media krijgt ze vooral voor die rol eerbetonen. Acteur Tony Hale, die haar zoon Buster speelde in de serie, twitterde: ‘Ze was een kracht, en haar talent en timing waren ongeëvenaard. Rust zacht, mama Bluth.’ Collega-acteur Henry Winkler, vader Bluth, schreef: ‘Het was een eer om haar komedie van de eerste rij te zien ontploffen.’