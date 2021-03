WK KWALIFICATIES. EK-tegenstander Denemarken begint met zege, valse start voor Spanje

Denemarken is zijn kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar begonnen met een zakelijke zege op bezoek in Israël. De Denen, die komende zomer op het EK in de poule zitten van de Rode Duivels, wonnen in Tel-Aviv met 0-2. Zowat alle toplanden wonnen donderdagavond vrij overtuigend hun eerste duel. Enkel Spanje liet in eigen huis meteen een steekje vallen.

EK-tegenstander Denemarken start met zege

FC Barcelona-aanvaller Braithwaite (13.) zette de Denen voor het kwartier op rozen. Wind (67.) zorgde halfweg de tweede periode voor de 0-2 eindstand. Nog in kwalificatiegroep F ontvangt Moldavië op de eerste speeldag de Faeröer en speelt Schotland gastheer voor Oostenrijk.

Denemarken neemt het later dit jaar in de groepsfase van het uitgestelde EK 2020 op tegen België. De troepen van bondscoach Roberto Martinez kijken de Denen in de tweede poulewedstrijd, op 17 juni in Kopenhagen, in de ogen.

Valse start voor Spanje

Spanje heeft als enige topland op donderdagavond een steekje laten vallen in zijn openingsduel. In Nuevo Los Cármenes, het stadion van Granada, geraakte La Roja niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Griekenland. Álvaro Morata had Spanje op het halfuur wel op voorsprong gebracht. Maar bij de rust was er een opmerkelijke wissel bij Spanje, kapitein Sergio Ramos bleef in de kleedkamer. Bilbao-verdediger Inigo Martinez was zijn vervanger. De vervanging bleek geen groot succes. Martinez ging in minuut 55 iets te stevig door op de aanvaller en de bal werd op de stip gelegd. Een discutabele fase, maar Anastasios Bakasetas liet het niet aan zijn hart komen en scoorde makkelijk de 1-1. In minuut 63 bracht Luis Enrique nog twee debutanten op het veld: Pedri Gonzalez (FC Barcelona) en Bryan Gil (Eibar). Spanje probeerde nog wel, maar scoren lukte niet meer.

En dus is de leiding in Groep B voorlopig voor Zweden, dat dankzij een assist van de heroptredende Zlatan Ibrahimovic met 1-0 won van Georgië.

Vidarsson niet opgewassen tegen Duitsland, Ianis Hagi held van Roemenië

Duitsland kende geen probleem met het IJsland van bondscoach Arnar Vidarsson. Na amper zeven minuten stond het al 2-0 voor die Mannschaft. Goals van Leon Goretzka en Kai Havertz. Vlak na de rust zette Ilkay Gündogan de eindstand op het bord. Na Noorwegen vroegen ook de spelers van de Duitse nationale ploeg aandacht voor de mensenrechten in Qatar (lees meer).

Duitsland deelt de leiding in Groep J met Roemenië, dat met 3-2 won van Noord-Macedonië. Roemenië gaf een 2-0-voorsprong uit handen toen het in de 82e en 83e minuut nog treffers slikte van Arijan Ademi en oude bekende Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en Zulte Waregem). Maar het was uiteindelijk een andere ex-speler uit de Jupiler Pro League die zich tot matchwinnaar kroonde. De ingevallen Ianis Hagi (ex-Genk) lukte de winning goal in de 86e minuut.

Bonucci mag vieren in honderdste interland

In kwalificatiegroep C kende Zwitserland in Sofia weinig moeite met Bulgarije (1-3). Na goals van Embolo (7.), Seferovic (10.) en Zuber (12.) liepen de bezoekers razendsnel uit naar 0-3. De Bulgaren kwamen niet verder dan de 1-3 van Despodov (46.), meteen na de koffie.

In dezelfde poule, met vijf landen, won Italië zijn openingswedstrijd van Noord-Ierland. Domenico Berardi en de onvermijdelijke Ciro Immobile legden nog voor de pauze de 2-0-eindstand vast. Verdediger Leonardo Bonucci speelde zijn honderdste wedstrijd voor het Italiaanse elftal. Op zijn 33e is Bonucci de achtste international die de kaap van de 100 interlands rondt. Hij komt zo bij een select groepje met Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136), Paolo Maldini (126), Daniele De Rossi (117), Andrea Pirlo (116), Dino Zoff (112) en Giorgio Chiellini (106).

San Marino slikt er vijf op Wembley

Engeland mocht aan zijn WK-kwalificatie beginnen met een gezondheidswandeling tegen San Marino. Voor de Italiaanse amateurs was het een unieke gelegenheid om eens te voetballen in het legendarische Wembley Stadium. Ze wisten uiteindelijk de schade te beperken tot 5-0. Everton-speler Dominic Calvert-Lewin scoorde twee keer. Harry Kane en een aantal andere Engelse basisspelers werden gespaard.