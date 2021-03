Zoekactie naar mes waarmee David Polfliet is gedood

De federale politie, de scheepvaartpolitie, de civiele bescherming en het parket hebben donderdag een zoekactie gehouden in het parkje en de vijvers aan Hof Ter Welle in Beveren-Waas. Ze zochten naar bewijsmateriaal voor de moord op David Polfliet (42), zoals het mes waarmee de man om het leven zou zijn gebracht.

Drie weken geleden werd de kraanmachinist uit Sint-Niklaas door drie minderjarigen naar het parkje gelokt, waar hij ernstig werd toegetakeld en stierf. Het wapen werd vermoedelijk in de buurt gedumpt. Of de zoekactie iets heeft opgeleverd, was gisteravond niet duidelijk. Het parket wilde in het kader van het lopende onderzoek geen commentaar geven.