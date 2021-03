Vivaldi omzeilt lastige keuzes in relanceplan

De federale regering heeft beslist om zelf te betalen voor de investeringsprojecten die Europa niet financiert.

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) bezorgt de Europese Commissie volgende week het lijstje met de investeringsprojecten die de Belgische regeringen gefinancierd willen zien met de 5,9 miljard euro Europees geld. Nadat de zes regeringen de koek onderling verdeeld hadden, werd begin vorige maand een eerste lijst projecten voorgelegd aan de Commissie. Die lijst bevatte projecten ter waarde van 130 procent van de som waarop België recht heeft, ervan uitgaande dat verschillende projecten de eindmeet niet zouden halen. Die lijst is nu ingekort. ‘De nieuwe lijst toetsen we nu af bij de Commissie om eind april het plan officieel in te dienen’, zegt Dermine. ‘Het gaat om de projecten die het best aansluiten bij de Europese voorwaarden én gerealiseerd kunnen worden tegen 2026.’

Maar de federale regering heeft gisterenochtend beslist om sowieso alle projecten uit te ­voeren, ook de 30 procent die het Europese lijstje niet haalde. Zo vermijdt ze een lastige keuze, want alle partijen hebben hun stokpaardje. Voor de groenen zijn bijvoorbeeld investeringen in het spoor ­belangrijk, terwijl de MR erg houdt aan de renovatie van het Brusselse Justitiepaleis. De regering zal bovenop de 1,25 miljard Europees geld zelf 370 miljoen euro ­lenen om het volledige federale lijstje af te werken. Vlaanderen heeft ook altijd ­gezegd zijn relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ volledig uit te voeren, ongeacht de bijdrage uit het Europese Herstelfonds.