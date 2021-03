Biden verwacht in 2024 opnieuw presidentskandidaat te zijn

De Amerikaanse president Joe Biden denkt in 2024 een gooi te kunnen doen naar een tweede ambtstermijn. Dat heeft hij donderdag verklaard tijdens zijn eerste officiële persconferentie in het Witte Huis.

‘Het antwoord is “ja”. Het plan is om mij kandidaat te stellen voor een herverkiezing. Dat is mijn verwachting’, zo antwoordde de 78-jarige Joe Biden toen hij tijdens de persconferentie een vraag kreeg over dat onderwerp.

Op de vraag of hij huidig vicepresident Kamala Harris opnieuw als running mate zou kiezen, gaf de Democraat eveneens een bevestigend antwoord. ‘Ze is een geweldige partner.’ De 46ste Amerikaanse president hield wel nog een slag om de arm. ‘Ik ga niet met zekerheid 4 of 3,5 jaar vooruit kunnen plannen.’

China ter verantwoording roepen

‘China moet de regels volgen. Ik heb daarover gesproken met Australië, India en Japan. We moeten China ter verantwoording roepen’, zei de Amerikaanse president op dezelfde persconferentie. Hij had het daarbij onder meer over het schenden van de mensenrechten van Oeigoeren, waar China zich aan bezondigt. ‘Zolang China die mensenrechten schaamteloos blijft schenden, zullen wij aan de wereld duidelijk blijven maken wat er aan de hand is’.

Onderhandelen met Mexico

Biden had het ook over de migratiecrisis aan de zuidgrens met Mexico waarmee de Verenigde Staten geconfronteerd worden. Volgens Biden is het hoge aantal migranten aan de Amerikaanse zuidgrens geen uitzondering. ‘Suggereert hier iemand dat er een stijging van 31% was, wat het aantal migranten betreft, omdat zij Trump (de vorige Amerikaanse president, red.) een aardige man vonden? Dat is niet de reden waarom ze naar hier komen. Ze komen naar hier omdat de kans op dit moment het kleinst is dat ze onderweg sterven door de hitte in de woestijn. En ze komen ook naar hier door de levensomstandigheden in hun land’, aldus Biden.

De Amerikaanse president voegde daar nog aan toe dat hij het immigratiesysteem opnieuw wil opbouwen en dat de Verenigde Staten ‘de grote meerderheid’ van gezinnen die opduiken aan de grens terugsturen. Al zijn er wel gezinnen die toch de VS binnen mogen. Volgens Biden zijn dat gezinnen die Mexico niet terug willen nemen. ‘Ze willen niet alle gezinnen terugnemen. We onderhandelen daarover met de Mexicaanse president. Dat zal nog veranderen. Ze zouden allemaal moeten terugkeren. De enigen die we niet zonder hulp zullen achterlaten, zijn kinderen. Niet-begeleide kinderen die aan de grens komen, gaan we daar niet laten verhongeren. Geen enkele andere president heeft dat ooit gedaan, behalve Trump dan’, aldus Biden.

Waarschuwing voor Noord-Korea

De Amerikaanse president kwam ook nog met een waarschuwing voor Noord-Korea, dat in minder dan een week tijd twee raketlanceringen uitvoerde. Het gaat over de eerste rakettesten door Pyongyang sinds Biden ingehuldigd werd als president van de Verenigde Staten.

‘Er zullen reacties komen als zij ervoor kiezen om dit te laten escaleren’, zei Biden daarover.