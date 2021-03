VUB-rector Caroline Pauwels wint Arkprijs van het Vrije Woord

VUB-rector Caroline Pauwels heeft de Arkprijs van het Vrije Woord gekregen. Ze volgt op de erelijst auteur en dichter Jozef Deleu op.

Dat meldt de Brusselse universiteit donderdag. De Arkprijs van het Vrije Woord plaatst sinds 1951 mensen die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken in de schijnwerpers.

Het Arkkomitee roemt Pauwels voor haar inzet voor een grotere en meer interculturele toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het breed toegankelijk maken van wetenschapsinformatie. Zo levert ze een bijzondere bijdrage tot de democratisering van de samenleving, klinkt het in het persbericht. Dat ze betrokken is bij de oprichting van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen, speelde ook een rol. ‘Ze wil de geschiedenis in een genuanceerd perspectief overdragen aan de volgende generaties.’

Het Arkkomitee kende de prijs unaniem toe. ‘Zij straalt een authentiek humanisme uit, en werkt vanuit haar positie voor jongeren en vrouwen, technisch geschoolden en sociaal betrokkenen.’

‘Zonder het vrije woord is er geen dialoog of debat mogelijk’, zegt de VUB-rector zelf. ‘Snoer je anderen de mond, dan dreigen verwijdering en polarisatie. Als we elkander de mogelijkheid geven het woord te nemen, dan kunnen we de wereld vooruithelpen. Laten we ieders woord horen, laten we iedereen uit de schaduw halen.’

Omwille van corona vindt de uitreiking pas in oktober plaats, in het vernieuwde Herman Teirlinckhuis in Beersel. Teirlinck was een van de initiatiefnemers van de Arkprijs.