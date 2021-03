Esteban Chaves wint koninginnenetappe in Ronde van Catalonië, Adam Yates blijft leider

Donderdag stond de koninginnenetappe in de ‘Volta a Catalunya’ op het programma. Deze vierde etappe was een kolfje naar de hand van Esteban Chaves (Team BikeExchange), die na zijn tweede plek van woensdag nu toch de ritwinst voor zich neemt. Adam Yates (INEOS-Grenadiers) blijft leider in het algemeen klassement.

De renners kregen donderdag een rit van 166,5 kilometer voorgeschoteld in de Ronde van Catalonië. De zware rit van meer dan 200 kilometer op woensdag was duidelijk goed verteerd, want er werd aan een stevig tempo gefietst. Het begin van de etappe werd gekleurd door enkele kleine prikjes, maar niemand kon oorspronkelijk afstand nemen van het peloton.

Althans, dat was buiten Thomas De Gendt (Lotto Soudal) gerekend. De Belg viel aan, en kreeg gezelschap van een elftal andere renners, waaronder Lennard Kämmna (BORA-hansgrohe) en Rigoberto Uran (EF Education). Aan de voet van El Cantó had de kopgroep een voorsprong van bijna drie minuten, maar toen brak de wedstrijd open: Kämna rook mogelijkheden, en ontsnapte van de rest. Thomas De Gendt kreeg het alsmaar lastiger, en moest de eerste achtervolgers laten gaan. De Gendt belandde - net zoals even later ook de rest van de achtervolgers - in het peloton.

Kämna leek niet te stoppen, hij kon dan ook een gouden zaak doen in het algemeen klassement. Bij aanvang van deze etappe had de 24-jarige Duitser 1:33 achterstand op leider Adam Yates (INEOS-Grenadiers), maar met een voorsprong van drie minuten had Kämna virtueel de leiderstrui in handen.

Overmacht van INEOS-Grenadiers

Bij INEOS-Grenadiers beseften ze dat er vaart moest worden gemaakt, en ze zorgden dan ook voor een stevig tempo in het peloton. De voorsprong van Kämna werd alsmaar kleiner, en tijdens de slotbeklimming van de Port Ainé - een beklimming van 18,7 kilometer aan gemiddeld 6,8% - werd duidelijk dat de Duitser geen stand zou houden. Yates en co. zetten de jacht verder, de dappere Kämna zag af. Op een kleine 15 kilometer rekende het peloton de vluchter van BORA-hansgrohe definitief in.

Esteban Chaves als berggeit van dienst

Ondanks de hoogtemeters die de renners moesten afleggen, bleef het akelig snel gaan voorin, en het was wachten op een nieuwe ontsnapping. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) probeerde wel 10 kilometer voor de streep, maar de Nederlander leek er zelf niet echt in te geloven en werd al snel bijgebeend.

Op 7 kilometer van de finish zag ook Esteban Chaves (Team BikeExchange) - die woensdag ook al zijn sterke klimmersbenen etaleerde en tweede eindigde - zijn kans. Uit het niets schoot hij weg, en zijn aanval leek een pak veelbelovender dan die van Kruijswijk. De Colombiaan had op een kilometer van de streep nog 20 seconden voorsprong, en dat bleek voldoende voor de ritwinst. Michael Woods en Geraint Thomas eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

????? | Esteban Chaves ???? is weer helemaal terug! Een prachtige overwinning voor de Colombiaan!



???? #VoltaCatalunya100 #VoltaCatalunya pic.twitter.com/8s9LvFxauu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 25, 2021

Uitslag vierde etappe:

Het algemeen klassement: