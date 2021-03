Ook als de lockdown ‘paaspauze’ heet, is iedereen het beu

Eerst beloofden de beleidsmakers dat de scholen niet meer zouden sluiten en nu gaan ze toch een week vroeger dicht. We hebben gehoord dat de kappers voorgoed zouden opengaan, maar nu moeten ze toch de deuren sluiten. Coronamaatregelen zijn een jojo. Hoe moeten we daarmee omgaan, hoe houden we het hoofd koel en de motivatie gaande?

Nu de coronacijfers weer in het rood gaan, worden de maatregelen opnieuw strenger. Dat terwijl wij allemaal nood hebben aan versoepelingen. Een echt perspectief op het rijk der vrijheid is er vandaag niet. Hoe pijnlijk is dit voor de politiek? En wat moet er gedaan worden om onze motivatie weer op te krikken?

