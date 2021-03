Nederlandse Albert Heijn bant plastic zakjes, België wacht af

De plastic zakjes om groenten en fruit in te bewaren, verdwijnen uit Albert Heijn. Althans, uit de Nederlandse vestigingen. In België komt het zover nog niet.

In de Nederlandse vestigingen van Albert Heijn zullen klanten geen beroep meer kunnen doen op plastic zakjes, de zogenaamde hemdtassen, om hun groenten en fruit in kwijt te kunnen. De Nederlandse supermarktketen gaat met herbruikbare nylonzakjes voor een meer duurzame optie.

Vanaf 19 april krijgen alle klanten in een Albert Heijn in Nederland twee weken lang gratis herbruikbare zakjes bij de aankoop van groenten of fruit die gewogen moeten worden. Na die twee weken zal zo’n zakje 30 cent kosten.

De Belgische vestigingen van Albert Heijn kijken met veel interesse naar dat pilootproject in Nederland. ‘We zullen in België nog niet meteen de hemdzakjes bannen, maar de timing zal niet veel achterlopen op die van de Nederlanders’, zegt Ann Maes, woordvoerder van Albert Heijn België.

België telt 60 vestigingen van Albert Heijn. ‘We merken dat veel van onze klanten nu al wel bezig zijn met die omslag naar meer duurzame producten. Op een bepaald moment moet je gewoon springen’, aldus Maes. ‘We kijken nu uit naar hoe Albert Heijn in Nederland erover zal communiceren en hoe snel of traag die omslag zal gaan.’

Albert Heijn Nederland wil dat de plastic zakjes tegen het einde van het jaar in alle winkels verdwenen zijn.