Het iconische standbeeld Christus de Verlosser in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro wordt ter ere van zijn negentigste verjaardag gerestaureerd. Arbeiders moeten het 38 meter hoge beeld beklimmen om elk loszittend steentje in de mozaïek te herstellen. Bekijk de unieke beelden vanop het Christusbeeld in bovenstaande video.