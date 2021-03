Onduidelijkheid troef over kleuteronderwijs

De Franstalige kleuterscholen gaan dicht, de Vlaamse blijven open, maar al één vakbond wil staken. Minister Dermagne breidt de tijdelijke werkloosheid voor corona alvast uit: het kan ook als kleuterscholen en crèches oproepen om de kinderen thuis te houden of staken.

Het leek positief nieuws woensdag: de kleuterscholen blijven open in de week voor de paasvakantie. Dat in tegenstelling tot de lagere en middelbare scholen. Maar enkele uren later bleek dat de puzzel tòch moeilijker wordt voor de ouders van kleuters en peuters. De Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) riep samen met de andere onderwijspartners op om kleuters toch thuis te houden.

Vervolgens bleek dat ACOD een stakingsaanzegging voor de hele week zou indienen. Vrijdag beslissen twee andere onderwijsbonden of ze meedoen en de leerkrachten dus zullen oproepen om te staken. En vanmorgen riepen dan ook de kinderdagverblijven op om baby’s en peuters thuis te houden, hoewel ze open blijven.

Voor Pierre-Yves Dermagne (PS) kwam daarom een lastig dossier op het bord. Het Overlegcomité hield de scholen open, maar de Vlaamse minister van Onderwijs riep op om de kinderen thuis te houden. Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona was tot nu toe alleen geldig bij een (gedeeltelijke) sluiting van scholen en kinderdagverblijven of als kinderen in quarantaine moeten. Het moet ouders helpen om opvang te voorzien, én vooral voorkomen dat grootouders dan maar de kinderen bijhouden.

Dermagne beslist daarom dat de tijdelijke werkloosheid ook dient voor het kleuteronderwijs en de kinderdagverblijven, áls ze oproepen de kinderen thuis te houden of als er gestaakt wordt, en dus zelfs als ze eigenlijk open mogen blijven. ‘Een mail of een algemene oproep van de school of het kinderdagverblijf is voldoende als bewijs voor de tijdelijke werkloosheid’, meldt Laurens Teerlinck, de woordvoerder van Dermagne.

In het Franstalig onderwijs is inmiddels beslist dat de kleuterscholen dichtgaan, de examens niet worden georganiseerd, en er geen afstandsonderwijs plaatsvindt. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt in een reactie aan VRT dat de kleuterscholen open mogen blijven, maar daartoe niet verplicht zijn. ‘Ik heb tijdens de onderhandelingen kunnen bekomen dat de kleuterscholen open kunnen blijven, maar ze moeten dat niet.’