Voor het eerst in negen jaar zijn duidelijke camerabeelden gemaakt van een otter in Rivierenland, het regionale landschap in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. De aanwezigheid van de otter is goed nieuws, want het dier is erg zeldzaam in Vlaanderen. Het kan ook op een verbeterde waterkwaliteit van onze rivieren en beken wijzen.

Met het project ‘Otterland’ engageren medewerkers van Regionaal Landschap Rivierenland zich al enkele jaren om een leefgebied voor de otter te creëren. Recent werden er in het gebied otteruitwerpselen gevonden, waarna besloten werd om wildcamera’s te installeren. ‘Tot onze eigen verbazing werd er de eerste nacht meteen een otter gefilmd’, aldus Maximiliaan Beeldens, projectmedewerker soorten bij Regionaal Landschap Rivierenland.

‘De otter is een belangrijke soort voor onze waterrijke provincie, we beheren immers ruim 2.400 kilometer onbevaarbare waterlopen’, bevestigt Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur bij provincie Antwerpen. ‘Als zo’n soort opduikt, is dat een bevestiging van gezamenlijke inspanningen om leefgebieden te verbinden en de waterkwaliteit te verbeteren. Hopelijk mogen we de komende jaren nog otters verwelkomen.’

