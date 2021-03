Broeklin krijgt omgevingsvergunning: ‘Het project steunt op een breed draagvlak’

De Vlaamse regering verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan werkwinkelwijk Broeklin, de opvolger van Uplace in Machelen. Dat melden Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Vorig jaar stelde projectontwikkelaar Uplace het Broeklin-project voor: een mix van kmo’s, ‘maakwinkels’ (winkels waarvan de productie op de eigen site plaatsvindt) en groene ruimte op de oude Renault-site in Machelen. Het ontwerp kwam van Alexander D’Hooghe, professor architectuur aan de Amerikaanse universiteit MIT, die als intendant ook de Oosterweelverbinding vlot trok.

Het concept kwam tot stand na ruim overleg met belanghebbenden als de gemeente Machelen en onder meer Voka en Unizo. Dat moest een nieuw debacle, zoals met het belevingscentrum Uplace, voorkomen. Broeklin zal volgens de initiatiefnemers meer dan drieduizend jobs opleveren.

‘Het project steunt op een breed draagvlak’, zegt minister Demir. ‘Zo staan onder meer Unizo, Voka en Bond Beter Leefmilieu achter het concept. Op basis van alle verkregen reacties heeft ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie een voorwaardelijk gunstig advies verleend.’

Er worden wel strikte voorwaarden gekoppeld aan de omgevingsvergunning, vooral op het vlak van mobiliteit. Zo moet tijdens de openingsuren een shuttledienst ingericht worden met het station van Vilvoorde met een gemiddelde frequentie van één shuttlebus om de 7,5 minuten en een capaciteit van minstens 360 reizigers per spitsuur.

Ook de luchtkwaliteit zal gemeten worden. ‘Als daaruit blijkt dat de jaargrenswaarde voor NO2 overschreden wordt én het project bijdraagt aan deze overschrijding van de norm, moet het aantal parkeerplaatsen sterk verminderen van 4.500 naar 3.480 plaatsen.’

Minister Demir en minister Crevits geven later op de dag meer details.

Overleg met Stad Leuven

Het stadsbestuur van Leuven en projectontwikkelaar Uplace zullen op 30 maart overleggen. Eind januari had Leuven ernstige bezwaren geuit over het project. Het stadsbestuur geloofde niet dat Uplace zijn beloftes op vlak van mobiliteit, maakwinkels en herbruikbare economie kon waarmaken.

Jan Van Lancker, ceo van Uplace, heeft daarop contact opgenomen met het stadsbestuur. ‘Van Lancker is ervan overtuigd dat er tegemoetgekomen is aan onze bezwaren’, zegt Johan Geleyns (CD&V), Leuvens schepen van Handel. ‘We gaan het overleg afwachten alvorens te beslissen over eventuele verdere stappen.’

Gecontesteerd

Broeklin is de opvolger van Uplace. Dat megawinkelcomplex botste van meet af aan op heftige tegenstand, en in 2014 haalde de Raad van State de originele plannen onderuit. Na aanpassingen gaf de Vlaamse regering groen licht voor een doorstart. Na een nieuw juridisch debacle legde een Vlaamse topambtenaar een afslanking met een derde op tafel als ultieme reddingspoging, maar dat plan werd afgeschoten. In 2018 sabelde de Raad van State Uplace een tweede keer neer. In april 2020 kwam D’Hooghe met het alternatieve Broeklin op de proppen, waarbij ‘maakwinkels’ centraal staan.