‘Club Brugge schrapt beursgang’

Club Brugge gaat morgen toch niet naar de beurs, schrijft zakenkrant De Tijd op haar website. De belangstelling voor die beursgang zou te beperkt zijn.

Club Brugge had vandaag de intekenperiode voor de beursgang moeten afsluiten. Morgenochtend zou de landskampioen de eerste keer op de borden van Euronext Brussel noteren. Maar de gehypete beursgang neemt een onverwachte wending. Volgens zakenkrant De Tijd wordt die te elfder ure afgelast. Te weinig belangstelling.

In de beleggerswereld was dan ook bijna niemand enthousiast over die beursgang. De inkomsten van een voetbalclub zijn te volatiel en hangen te veel af van transferinkomsten of het al dan niet halen van de Champions League. Ook blijft er onduidelijkheid over de bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge. Dat stadion is noodzakelijk om de inkomsten te verhogen. ‘Het gaat bovendien om een incassering en geen investeringsverhaal, wat bij een beursintroductie altijd extra moeilijk ligt. De beursgang van Club Brugge diende enkel om bestaande aandeelhouders te laten cashen. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven waarmee in groei geïnvesteerd wordt. En het blijft een ploeg in de Belgische voetbalcompetitie, niet de Italiaanse of Britse’, verklaart financieel econoom Tom Simonts van Bolero de matige interesse.

Overaanbod

Johan Van Geeteruyen, fondsbeheerder bij DPAM en onder andere gespecialiseerd in Belgische en Europese aandelen, ziet nog een verklaring voor de beperkte belangstelling. ‘Er lijkt toch stilaan een overaanbod te komen aan beursoperaties. Je hebt bijna dagelijks secundaire plaatsingen (uitgifte van extra aandelen, red.) en bij een recente aantrekkelijke beursgang in Nederland zag je dat de belangstelling minder groot was dan verwacht’. Van Geeteruyen ging met zijn fondsen sowieso niet investeren in Club Brugge: ‘Voetbalploegen op de beurs blijft een moeilijk verhaal, de evolutie van de marge en omzet is heel onvoorspelbaar en te sterk afhankelijk van het onzeker sportief resultaat.’