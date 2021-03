Er zit nog steeds amper beweging in het containerschip Ever Given, dat het Suezkanaal al twee dagen blokkeert. Volgens experts kan het ‘dagen tot weken’ duren voor het scheepvaartverkeer op het kanaal opnieuw kan hervatten.

De Ever Given, met een lengte van 400 meter een van de grootste vrachtschepen ter wereld, zou door een onverwacht sterke windvlaag uit koers zijn geraakt. Daardoor is het megaschip dinsdagmorgen dwars vastgelopen in het kanaal en blokkeert het beide richtingen van het kanaal, een van de belangrijkste handelsroutes ter ­wereld.

Acht sleepboten proberen het schip los te wrikken, maar die pogingen draaiden voorlopig op niets uit. Niet alleen de grootte van het schip maken het lastig, ook de sterke wind helpt voorlopig niet echt mee.

‘Het kan dagen tot weken duren voordat het schip bij het Suezkanaal is vlotgetrokken, afhankelijk van wat je tegenkomt’, zei Peter Berdowski in het Nederlandse televisieprogramma Nieuwsuur. Hij is ceo van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, dat een team naar Egypte heeft gestuurd om te helpen.

Berdowksi vergelijkt het vastgelopen containerschip met ‘een enorme gestrande walvis’. Het schip lostrekken zal volgens hem niet lukken, er moest eerst gewicht worden weggenomen door containers weg te nemen en water en olie uit het schip te halen.

Verkeer omleiden

De autoriteiten vrezen dat het weken kan duren voor het scheepvaartverkeer op het kanaal kan hervatten, terwijl aan beide kanten van het kanaal nu al lange files zijn gevormd. Rederijen lieten aan verzekeraar Allianz weten dat er meer dan honderd wachtende schepen zijn.

Om te vermijden dat die files nog aangroeien heeft de Suez Canal Authority (SCA) alle scheepvaartverkeer tijdelijk opgeschort. Als de blokkade de volgende dagen niet wordt opgelost, zullen scheepvaartbedrijven hun schepen wellicht moeten omleiden langsheen het Afrikaanse continent, wat gemakkelijk een week toevoegt aan de reis.