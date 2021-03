Samenscholingsverbod op parcours Ronde van Vlaanderen: ‘Beleef de koers thuis’

Geen publiek, een verbod op randevenementen, een eigen testcentrum én de kasseistroken en hellingen hermetisch afgesloten. Dankzij die strenge maatregelen kan de Ronde van Vlaanderen, Vlaanderens mooiste, ondanks de stijgende coronacijfers toch plaatsvinden op zondag 4 april. ‘Beleef de koers thuis, via radio en tv‘, aldus de oproep van Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter.

‘De supporters volgden de maatregelen vorig jaar tijdens de Ronde en recent ook tijdens de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse goed op, en bewezen zo dat we die koersen veilig kondenlaten doorgaan. Ik wil hen daarvoor bedanken: daardoor kunnen we nu de Ronde organiseren’, zei Van Cauter op de persconferentie waar de maatregelen werden voorgesteld.

De gouverneur herhaalt dan ook haar oproep van vorig jaar: ‘Maak de koers mogelijk door niet naar het parcours te gaan. Dat is trouwens verboden. Wielerwedstrijden zijn enkel toegelaten zonder publiek, dat staat zo in het ministerieel besluit. Er is dan ook een samenscholingsverbod op het terrein. Enkel wie er woont en werkt, mag zich daar bevinden, en dan met niet meer dan met vier personen, met oog voor de afstandsregels, én met een mondmasker op.’

De steden en gemeenten langs het parcours zullen maken dat alle kasseistroken en hellingen hermetisch afgesloten zijn. De politie zal ook toezien op de naleving van de maatregelen, benadrukte Van Cauter. ‘Het heeft geen zin om te proberen met de fiets of wagen bij het parcours te raken: alle toegangswegen worden hermetisch afgesloten, en randevenementen en commerciële evenementen langs het parcours zijn verboden.’

‘Enorm belangrijk dat Ronde van Vlaanderen doorgaat’

‘Spijtig genoeg is het dit jaar niet mogelijk om supporters van over de hele wereld hier te verwelkomen’, zegt Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling. ‘Toch blijft Vlaanderen het epicentrum van de wielersport. Voor het imago van onze sport en dat van Vlaanderen is het enorm belangrijk dat deze wedstrijden kunnen doorgaan. De internationale wielerwereld is vol lof dat wij die toch organiseren.’

Maar dat is alleen mogelijk door extra tests en extra voorzorgsmaatregelen, benadrukt Van Damme. ‘Het UCI-protocol werd daarom aangepast op vraag van de bevoegde ministers en de experts. Dit werd verwerkt in een protocol, dat goedgekeurd is door de bevoegde ministers. We beseffen zeer goed dat dit zware organisatorische en financiële inspanningen vergt van de organisatie, van de ploegen én van de medewerkers. En ik weet dat het ook voor de supporters moeilijker en moeilijker wordt om de motivatie te vinden om zich aan de maatregelen te houden. Maar laat ons die inspanningen nog even volhouden.’