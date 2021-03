Vertraging voor Nederlandse formatie na positieve coronatest

Kajsa Ollongren, een van de Nederlandse verkenners, heeft positief getest op het nieuwe coronavirus en is thuis in isolatie gegaan. Daardoor moeten de gesprekken voor de Nederlandse regeringsvorming worden uitgesteld.

Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) waren vorige week na de Nederlandse verkiezingen aangeduid als ‘verkenners’, die moeten uitzoeken welke regeringscoalitie de meeste kans maakt. Donderdag stonden onder meer gesprekken met Mark Rutte en Sigrid Kaag op de agenda, de lijsttrekkers van respectievelijk VVD en D66, maar die moeten worden uitgesteld nadat Ollongren, ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken, een positieve test heeft afgelegd.

Alle leden van de ministerraad werden woensdag getest, nadat ontslagnemend staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) maandag een positieve test had afgelegd. Een woordvoerder van Rutte bevestigde tegenover persbureau ANP dat hij negatief heeft getest. Vandaag zullen waarschijnlijk meer testuitslagen worden bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de gesprekken worden hervat. Aanvankelijk zou het verkennersduo op 30 maart een eerste verslag presenteren, maar Jorritsma zei vandaag in de Nederlandse media dat die datum waarschijnlijk niet wordt gehaald. ‘Ik heb er een hard hoofd in dat dit gaat lukken. Dit gaat natuurlijk wel wat vertraging opleveren’, klonk het.

Jorritsma laat zich over vijf dagen preventief testen, omdat ze langer dan een kwartier met Ollongren in dezelfde ruimte was, al benadrukt ze dat alle voorzorgsmaatregelen werden gevolgd. Ook de Kamerleden die de voorbije dagen bij hen op gesprek kwamen, zullen worden getest.