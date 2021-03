Franse minister van Sport: ‘Nog geen definitieve beslissing over Parijs-Roubaix’

De definitieve beslissing over het al dan niet uitstellen of afgelasten van de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix is nog niet genomen, zo bevestigde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu donderdag bij France Info.

In zestien departementen, waaronder de regio Hauts-de-France, in Noord- Frankrijk waar de aankomstplaats van de wielerklassieker Parijs-Roubaix ligt, geldt sinds vrijdag een lockdown. Dat brengt de wielerklassieker, gepland op 11 april, opnieuw in gevaar, maar er is nog steeds geen duidelijkheid over een afgelasting.

Woensdag kwam de Franse krant Le Parisien op de proppen met het nieuws dat Parijs-Roubaix uitgesteld zou worden, sportkrant L’Equipe meldde vervolgens dat er alles aan gedaan wordt om de koers zoals gepland te laten doorgaan. Organisator ASO (Amaury Sport Organisation) reageerde nog niet.

‘Laat het wel duidelijk zijn dat het gaat om een departement waar de gezondheidstoestand problematisch is’, verduidelijkte de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu donderdag op France Info. ‘Een definitieve beslissing is er niet, maar misschien zal de koers wel uitgesteld worden. De plaatselijke prefect heeft al gezegd dat de mogelijkheid tot uitstel bestaat. Hij neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid, al zijn we nog in gesprek met hem.’

Het gaat hierbij om Michel Lalande, prefect van Hauts-de-France.

Bij een uitstel zou de Helleklassieker eventueel aan het einde van het seizoen gereden kunnen worden. Vorig jaar werd Parijs-Roubaix volledig afgelast, Philippe Gilbert won in 2019 de voorlopig laatste editie.