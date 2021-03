Gouverneur en kustburgemeesters tevreden over kustplan NMBS: extra politie, meer communicatie en sms-alerts

Het overleg tussen de gouverneur van West-Vlaanderen, enkele kustburgemeesters en de NMBS van woensdagavond was productief. Zo meldt gouverneur Carl Decaluwé na afloop. Volgens Decaluwé zal NMBS de nodige maatregelen nemen om de toeristenstroom richting kust beter te beheren.

Begin deze week stelde Decaluwé minister van Mobiliteit Georges Gilkinet nog in gebreke na een vruchtloos overleg. Nu lijken de plooien omtrent de drukte op treinen richting kust echter stilaan glad gestreken, na bijna een jaar van discussies tussen de NMBS enerzijds en de gouverneur en enkele kustburgemeesters anderzijds. Voor het eerst spreken de gouverneur en de kustburgemeesters nu van een productief overleg. De bemiddelaarsrol van het Nationaal Crisiscentrum was volgens hen doorslaggevend.

‘De boodschap is duidelijk aangekomen en de NMBS zal verschillende zaken ondernemen om de drukte op de treinen toch in goede banen te leiden. De protocollen worden eindelijk aangepast’, vertelt Decaluwé. Ook Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is blij en jubelt in De Krant van West-Vlaanderen dat ‘dit is waar we al maanden naar vragen’. ‘Ik heb de indruk dat onze zorgen nu écht begrepen werden. Ik was dan ook aangenaam verrast door de zeer positieve en constructieve voorstellen. Men is zich eindelijk bewust van het feit dat de aanvoer van mensen richting de kustgemeenten onder controle moet worden gehouden.’

Ook op Twitter is hij positief. ‘Dit is een grote opluchting. De vergadering met de NMBS verliep op een bijzonder constructieve wijze. Als we allemaal samenwerken dan geraken we er door’, klinkt het.

De burgemeester van Blankenberge Daphné Dummery (N-VA) denkt er hetzelfde over. ‘Dit zijn zeer concrete voorstellen. Het zal een uitdaging zijn om alles uit te voeren, maar de wil is er alleszins. Laat ons hopen dat het lukt’, zei ze aan De Krant van West-Vlaanderen. In Blankenberge zal er overigens ook een alcoholverbod ingevoerd worden.

Kustplan

In het kustplan van de NMBS staat onder meer dat het een communicatiecampagne op poten zal zetten om reizigers te vragen zo min mogelijk met de trein naar de kust te komen. De vervoersmaatschappij zal op drukke dagen ook zorgen voor voldoende lege treinen in de kustgemeenten om toeristen terug naar huis te brengen. Verder wordt gezorgd voor betere communicatie tussen de verschillende diensten. Daarbij zal NMBS duidelijk de capaciteit van treinen richting kust communiceren.

Ook voor de stations worden nog operationele afspraken uitgewerkt. ‘Er wordt vastgelegd wie voor wat verantwoordelijk is en daarbij zullen extra private bewaking, stewards, jobstudenten en politie worden voorzien. Zo kan ook de nieuwe raamregel gehandhaafd worden. Bij grote problemen kan er een sms-alert worden opgesteld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan situaties zoals de grote drukte in het station van Oostende eind juli vorig jaar’, aldus Decaluwé.

Tegen vrijdag zullen alle maatregelen in detail worden uitgewerkt. Maandag komen de verschillende partijen opnieuw samen om alles te overlopen en de plannen definitief af te kloppen.